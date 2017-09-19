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Общество

Жители приморского поселка оказались в коммунальном аду?

Местная администрация разводит руками в ответ на претензии
Фото: Александр Колосков Фото: Александр Колосков
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Поселок Тавричанка Надеждинского района Приморского края буквально зарастает грязью и травой - а за все предоставленные местной управляющей компанией "удовольствия" местные жители платят по повышенному тарифу. В распоряжение РИА VladNews попали кадры, фото и обращения местных жителей о коммунальном аде в населенном пункте, находящемся буквально под боком краевого центра Приморья (49 км до Владивостока).

"Золотая" техническая вода

Первое, что "бросается" в глаза в тавричанских домах, - это техническая вода. Но по квитанциям она значится как питьевая - и стоит 26,06 рубля вместо 22,10. 

Система канализации - соответствует, возмущены местные жители:

"Очистные не работают. Никаких мер не предпринимается. Все бежит в залив!" - рассказали они.

Впрочем, вода и ее утилизация - далеко не единственная беда поселка. Здесь местные жители борются "по всем форонтам": и в счетах за электричество по ОДН электроэнергию ее считают по нормативам (при имеющихся и действующих приборах учета), и трава не косится, и дворников нет, и мусор не вывозится.

Семейная "Монополия"?

Возникает вопрос к местной управляющей компании. Как отмечают местные жители в своем обращении к активистам-общественникам, УК сумела выиграть тендер находясь в больших миллионных долгах перед "ДЭУ" и "Спецавтохозяйством". Возможно, это произошло потому, что до конкурса не допустили их прямого конкурента - из-за опоздания с подачей документов на 1,5 часа? - пишут в своей жалобе граждане. На вопросы людей глава районной администрации во время встречи с жителями поселка лишь разводит руками.

Впрочем, все руководящие должности занимают родственники директора местной УК, объясняют сложившуюся ситуацию жители поселка. Те же квитанции на воду по завышенным тарифам граждане получают от дочернего ООО, выделившегося из состава УК. Во главе общества - муж директора управляющей компании (данные о главах обеих компаний есть в открытом доступе - РИА VladNews).

Как живут работники УК?

В целом, не все гладко и у работников самой спорной "управляйки":

"Рабочие в компании спецодеждой не обеспечиваются; фонарики, батарейки и перчатки покупают за свой счет. Запчасти для устранения аварий слесари ждут неделями. Рабочий инструмент, пришедший в негодность, приходится ждать столь же долго.

При этом зарплата задерживается на месяц-два, да и то нередко выдается частями. Причем до сих пор некоторые работники не получили заработанное еще в июле. Многие работают без оформления трудовых договоров и без трудовых книжек," - бьют тревогу местные жители. На прямые обращения глава администрации снова разводит руками:

На данный момент жители Тавричанки собирают подписи (сейчас их собрано более 300) для передачи их вместе с обращением в адрес депутата Госдумы  Алексея Корниенко. Документы будут переданы в Госдуму, Генпрокуратуру и администрацию президента России Владимира Путина для проверки изложенных в обращении фактов. К ним будут приложены видеозаписи и фото с нынешним состоянием посёлка.

Справка:

Тавричанка - поселок в Надеждинском районе Приморского края. Расположен в 49 км от Владивостока, 32 км от Артема. Население - менее 8 тысяч человек.

Автор фоторепортажа: Александр Колосков

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