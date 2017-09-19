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Неустойчивая погода ждет приморцев на этой неделе

В середине недели за фронтом придёт очередная порция холода
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

На предстоящей неделе погода в Приморском крае будет неустойчивой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примгидромета. В первой половине рабочей недели Приморье будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, над краем пройдут атмосферные фронты, ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температурный фон ночью +5…+15°С, днём +15…+26°С.

В середине недели за фронтом придёт очередная порция холода. Температурный фон воздуха понизится на 3–6 градусов.

К четвергу, 21 сентября, синоптическая ситуация в Приморье изменится, погодные условия станет определять гребень антициклона. Атмосферное давление начнёт расти, дожди прекратятся. Ночные температуры без существенных изменений, а днём станет теплее, +17…+26°С.

Во Владивостоке в первой половине рабочей недели пройдут кратковременные дожди, во второй половине осадков не ожидается. Фон ночных температур в пределах +12…+15°С, дневных +19…+22°С. Лишь в середине недели фон ночных и дневных температур понизиться на 2–3 градуса.

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