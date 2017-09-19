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Общество

Часть Владивостока еще на какое-то время останется без горячей воды

В приморский столице завершились осенние гидравлические испытания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Энергетики филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» завершили осенние гидравлические испытания магистральных теплотрасс - обязательного и необходимого этапа по подготовке города к предстоящему отопительному сезону, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В период с 31 июля по 18 сентября энергетики проверили на прочность более 110,5 километров магистральных трубопроводов, по которым теплоноситель транспортируется в жилые дома, социальные объекты, административные и офисные здания, на предприятия.

«Главная задача гидравлических испытаний – выявить «слабые» участки трубопроводов, на которых высока вероятность возникновения порывов, а затем провести ремонтные работы и устранить эти повреждения. Именно благодаря этой работе, вот уже которую зиму подряд ни одна теплотрасса, обслуживаемая нашим предприятием, не подводит во время отопительного сезона. Это позволяет обеспечить надежное и безаварийное теплоснабжение потребителей», - отметил Алексей Старцев, главный инженер СП «ПТС» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК».

Сейчас энергетики занимаются устранением повреждений, выявленных в ходе четвертого этапа гидравлических испытаний. Для ликвидации отдельных повреждений необходимы дополнительные ремонтные работы, что требует продления отключения горячего водоснабжения по следующим адресам:

Первомайский район

-до 29 сентября

Березовая: 21, 5, 7, 9;

Борисенко: 2, 8; 10, 10/7, 12а, 17, 17а, 19, 19а, 21; 20, 22, 28, 30, 32, 9, 9а; 100, 100а, 100б, 104, 104а, 106а, 108, 108а, 110, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72у, 74, 76, 92, 94, 96, 98;

Бурачка: 11, 13, 13у, 15, 17;

Вилкова: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 3, 5, 7, 9;

Волкова: 1, 11, 11а, 13, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9;

Вязовая: 1, 10, 12, 1у, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9у;

Героев Тихоокеанцев: 16, 1а, 20а, 20б, 20в, 20г;

Героев Хасана: 10, 12, 14, 15, 22, 4, 6;

Гризодубовой: 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;

Добровольского: 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 5а, 7а, 9;

Интернациональная: 51; 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71;

Калинина: 105, 105а, 107, 109, 111, 113, 57, 78, 82, 82у, 84, 89, 91; 19, 21, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 51, 51а, 55;

Каштановая: 13;

Киевская: 5;

Кизлярская: 7;

Кипарисовая: 16, 18, 2, 20;

Коммунаров: 14; 32, 32а, 36/1;

Космонавтов: 1, 11, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9;

Краева: 3, 6, 8;

Марины Расковой: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9;

Можжевеловая: 1а;

Монтажная: 1, 11, 11б, 13, 15, 15а, 2а, 3, 4, 5, 7;

Надибаидзе: 16, 18, 20, 24;

Нарвская: 13;

Нестерова: 3, 5;

Никифорова: 10, 16, 18, 2, 37, 4, 41а, 43, 53, 53а, 53б, 53в, 55, 57, 6, 8;

Новожилова: 1, 19, 29, 31, 33, 35, 35а, 3а, 5а, 9;

Окатовая: 11, 11а, 13, 15, 15а, 17, 17а, 19, 19а, 1а, 21, 3, 3а, 5, 7, 9, 9а;

Олега Кошевого: 3, 5, 7;

Ольховая: 17, 19;

Очаковская: 5;

Пацаева: 1, 11, 2, 3, 3а, 5, 5а, 7, 9;

Полярная: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 7в, 7г, 8, 9;

Промышленная 1-я: 3;

Промышленная 2-я: 4, 6, 8;

Промышленная: 2;

Сафонова: 11, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 26а, 30, 32, 33у, 34, 36, 37, 39; 2, 4, 6;

Сахалинская: 11, 11а, 15, 17, 17а, 19, 19а, 1у, 21, 21а, 23а, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 5а, 5в, 61, 8;

Связи: 1, 20, 22, 22а, 22б, 3, 5;

Слуцкого: 16/1, 16/2, 16/3, 16у

Строительная 2-я: 15, 21;

Строительная 3-я: 10, 11, 12, 18б, 9

Талалихина: 1, 2;

Терешковой: 10, 12, 14, 16;

Фадеева: 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 16, 16а, 16в, 18в, 2, 4, 4а, 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 8а, 8б, 8д

Фастовская: 14, 14у, 2, 20, 20;

Харьковская: 1, 11, 3, 6, 7, 9, 10, 10у;

Часовитина: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 23а, 25, 27, 3, 3у, 5, 7, 9

Черемуховая: 11, 17

Советский район

- До 19 сентября

Волгоградская: 20;

Гамарника: 18а, 18б, 19, 23, 24, 24а, 24б, 26, 26а, 5, 5а, 7, 9, 9а;

Днепровская: 19;

Днепропетровская: 18;

Карбышева: 11; 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;

Постышева: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Тухачевского: 24, 26, 28, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

Ульяновская: 10, 10/2, 10/3, 12/1, 12/2, 12/3, 4, 6;

Шошина: 11, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19, 21, 23, 25, 25а, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 5, 50/1, 50/2, 7, 9

- До 22 сентября

100-лет. Влад.: 12, 7, 7А, 9, 9А; 14, 18, 20а; 22, 24, 26, 28а, 28б, 28в, 28г, 29а, 30, 30а, 30б, 30в, 30д, 30у, 31, 32, 32а, 32б, 33, 34, 34а, 35, 36, 36б, 37, 37а, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48; 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;

Волховская: 10, 2, 22, 27, 31, 4;

Вострецова: 1, 10, 10б, 10в, 11, 12, 12\1, 13, 15, 15а, 19, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8в, 9; 4;

Гамарника: 18в, 22, 24в;

Днепровская: 1, 2а, 3, 5; 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41, 43, 45, 51, 55, 7, 7у, 8, 9;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5\1, 7;

Завойко: 2, 4, 6, 8;

Ильичева: 10, 12, 4, 8; 11, 14, 15, 16, 18г, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 3а, 5;

Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;

Камская: 5, 5а;

Камский: 1/3, 12, 14, 18, 2, 20, 22, 5, 6/1, 6/1, 8, 9, 16, 6, 6\2;

Колесника: 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 9;

Корнилова: 1, 11, 14, 3, 5, 8, 8у, 9; 15, 17, 19, 21, 23;

Нахимова: 1, 18, 2, 3, 4, 5, 6;

Невская: 1, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 2, 20, 20а, 22, 24, 2а, 3, 33, 4, 4а, 6;

Овчинникова: 10, 2, 4, 6, 8; 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;

Печорская: 10; 2, 2а, 4, 4а, 6, 8, 8а;

Постышева: 3, 5, 7, 9

Фирсова: 2, 2а, 4, 4а, 6;

Южно-Уральская: 10а, 14, 16, 4, 5, 6, 8

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 25\10, 26, 27, 28, 29, 30, 31

- До 29 сентября

Енисейская: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19, 1у, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7б, 8, 9, 9а;

Кирова: 11, 112, 13, 15, 15а, 17, 19/1, 19/2, 21/1, 21/2, 25, 27, 29, 31, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 56а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 93;

Магнитогорская: 22;

Чапаева: 2, 26, 4, 8;

Чкалова: 17

В домах города, не вошедших в список, горячая вода может отсутствовать по причинам, не зависящим от филиала «Приморская генерация» АО «ДГК»: ремонтные работы на разводящих теплотрассах, обслуживаемых МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей»; ремонт внутридомовой системы теплоснабжения, выполняемый Управляющими компаниями и ТСЖ. Для уточнения информации жителям рекомендуется обращаться в Единую диспетчерскую службу города Владивостока.

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