Горожан приглашают на Сорочинскую ярмарку

Празднование начнётся 24 сентября в 12 часов на Спортивной набережной

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В предстоящее воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке пройдёт Сорочинская ярмарка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Гостей праздника ждёт интересная концертная программа, разнообразные мастер-классы, которые будут интересны детям и взрослым, а также украинская национальная кухня.

«Уже ставший традиционным праздник талантов, песен, сувениров объединит сотни самодеятельных артистов, мастеров декоративно-прикладного творчества, – подчеркнула Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города Владивостока. – Приглашаем принять участие в Сорочинской ярмарке всех желающих жителей и гостей приморской столицы».

Празднование начнётся в 12 часов на Спортивной набережной. Гостей праздника приглашают посетить выставку декоративно-прикладного творчества, мастер-классы и творческие лаборатории. Посетители выставки смогут познакомиться с традициями и обычаями, передающими богатство и красоту национальной одежды, украинской кухни и песенную и хореографическую культуру украинских переселенцев Приморья.

Мастера декоративно-прикладного творчества поделятся секретами народных ремёсел, научат разнообразным техникам вышивки, работе с бисером, цветной бумагой и другими материалами, позволяющими развивать фантазию, создавать красивые сувениры, изящные и полезные вещи.

Празднование и мастер-классы будут проходить на площадке возле большого фонтана, а на верхней площадке амфитеатра развернётся украинская национальная кухня.