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В Приморье пропал ребенок

Пропавшая может находиться в Спасске-Дальнем
Фото: dps_control Фото: dps_control
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Несина Екатерина, 2003 года рождения ушла из дома в городе Большой Камень еще 17 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения.

Была одета: серый спортивный костюм с лампасами синего цвета белые кроссовки, серая футболка.

Особые приметы: шрам от аппендицита, на лице веснушки.

МОЖЕТ НАХОДИТСЯ В Г.СПАССК-ДАЛЬНИЙ!

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Екатерины,
просим позвонить по телефонам:
8 (42335) 53 – 6 – 58, 31 – 3 - 82 или 02– полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

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