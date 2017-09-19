В Приморье пропал ребенок

Пропавшая может находиться в Спасске-Дальнем

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают ребенка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Несина Екатерина, 2003 года рождения ушла из дома в городе Большой Камень еще 17 сентября, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 16 лет, рост 175-180 см., худощавого телосложения.

Была одета: серый спортивный костюм с лампасами синего цвета белые кроссовки, серая футболка.

Особые приметы: шрам от аппендицита, на лице веснушки.



МОЖЕТ НАХОДИТСЯ В Г.СПАССК-ДАЛЬНИЙ!

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении Екатерины,

просим позвонить по телефонам:

8 (42335) 53 – 6 – 58, 31 – 3 - 82 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com