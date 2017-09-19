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Общество

Одной из локальных площадок в День тигра станет «Спиннер-фест»

Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке пройдет яркий городской праздник «День тигра», который станет 18-м по счету, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Жителей и гостей города ждет насыщенная культурная программа. В этот день на центральной площади города будет работать множество локальных площадок. Одной из таких площадок станет «Спиннер-фест» - соревнования по скоростному кручению спиннеров.

Как отмечают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, такие соревнования во Владивостока состоятся впервые. В мероприятии могут принять участие все желающие со своими спиннерами. Мероприятие стартует в 14:00 и будет состоять из трех этапов - регистрация участников, отборочные турниры и финал. По итогам третьего этапа определятся пять победителей, которые получат призы и дипломы от организаторов.

Для справки.

Спиннер - развлекательная вращающаяся игрушка. Игрушка изготавливается из различных материалов — латуни, нержавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал и дизайн подшипников влияет на продолжительность вращения игрушки. Спиннеры стали популярны в 2017 году, особенно среди школьников, выполняющих с ним различные трюки.

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