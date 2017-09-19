Смертельное ДТП произошло в Приморье

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В полицию поступило сообщение о ДТП в городе Партизанск, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, МЧС, бригада скорой медицинской помощи.

Установлено, что 35-лений водитель автомобиля Kia Forte, двигаясь со стороны улицы Гоголевская в сторону Магистральной, выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автобусом ПАЗ.

В результате автоаварии погибли водитель и 38-летний пассажир Kia Forte. Девять пассажиров автобуса – мужчины в возрасте 35-56 лет – направлены на амбулаторное лечение.

На момент происшествия стаж вождения обоих водителей составил 17 лет.

Известно, что водитель Kia в августе этого года был лишен права управления транспортным средством сроком на 18 месяцев.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.