Группа подростков осуждена за кражу велосипеда в Приморье

Сумма ущерба составила 8 тысяч 500 рублей

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Суд города Находки признал троих местных жителей виновными в совершении кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее, в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение местного жителя о том, что из подъезда жилого дома похищен велосипед.

Установлено, что двое подростков в возрасте 15 и 16 лет похитили имущество потерпевшего. Ущерб составил 8 тысяч 500 рублей.

По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил им наказания в виде сорока часов обязательных работ.