Группа подростков осуждена за кражу велосипеда в Приморье

Суд города Находки признал троих местных жителей виновными в совершении кражи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Ранее, в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение местного жителя о том, что из подъезда жилого дома похищен велосипед.
Установлено, что двое подростков в возрасте 15 и 16 лет похитили имущество потерпевшего. Ущерб составил 8 тысяч 500 рублей.
По факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину было возбуждено уголовное дело.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемых. Проведены необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы по уголовному делу.
Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил им наказания в виде сорока часов обязательных работ.