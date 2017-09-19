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Происшествия

Два жителя Владивостока ограбили предпринимателя на 3 миллиона

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 40-летнего предпринимателя города Владивостока, который рассказал, что его ограбили, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшего, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в ночное время неизвестные мужчины в масках проникли в офис на территории оптовой базы на улице Снеговая. Напав на заявителя, они похитили денежную выручку за 3 месяца, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 3 миллиона 460 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали двоих жителей краевого центра, которые дали признательные показания.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж». Злоумышленникам грозит лишение свободы до 12 лет. В настоящее время задержанные находятся под стражей.

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