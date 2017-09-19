В Приморье возбудили дело о мошенничестве с субсидиями

За 6 лет женщина незаконно "наварилась" на 150 тысяч рублей

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте выявлена подозреваемая в мошеннических действиях при получении субсидий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО.

По предварительной информации, что 64-летняя жительница Находки в 2011 году обратилась в департамент труда и социального развития с заявлением о предоставлении ей социальных выплат в виде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Подозреваемая скрыла сведения о получении дохода и за период с 2011 по 2017 год получала социальные выплаты, чем причинила ущерб на общую сумму около 150 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Проводится расследование.