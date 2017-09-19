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Из Приморья в КНР завернули грузовик с некачественными нектаринами

Плоды были поражены вредителем
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции растительного происхождения обнаружена и отправлена обратно в Китай крупная партия зараженной сельскохозяйственной продукции. Вес возвращенной партии составил более 24 тонн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции растительного происхождения, специалистами Пограничного фитосанитарного контрольного поста (п. Пограничный) в партии фруктов и овощей из Китая, обнаружен карантинный для Российской Федерации вредитель растений, представляющий угрозу для выращиваемых в нашей стране некоторых видов сельскохозяйственных культур. Общий вес партии составил более 24 тонн.

Проведённые Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» Россельхознадзора лабораторные исследования показали, что заражению восточной плодожоркой, из общего объёма ввезенной продукции, подверглось 2,297 тонн нектаринов.

Сразу после выявления опасных для сельскохозяйственных культур гусениц, ввезённая партия сельхозпродукции была возвращена в КНР.

По информации специалистов фитосанитарного контроля, восточная плодожорка несет огромную угрозу плодовым деревьям, эти вредители способны полностью уничтожить урожай. Вредитель опасен своей высокой плодовитостью и способностью быстро распространяться.

В Европе этот вид способен повреждать до 90 % плодов и побегов персика, а в некоторых провинциях Китая этот вредитель уничтожает до 50 % урожая груш.

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