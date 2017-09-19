Избиением школьницы в Приморье займется следственный комитет

По данному факту следователи назначили проверку

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Следственный комитет проводит доследственную проверку по сообщению в СМИ информации об избиении школьницы в ЗАТО город Фокино, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По предварительным известно, что возле спортивной площадки школы в Фокино между девочками 13-и и 14-и лет произошел конфликт, который перерос в драку. Момент ссоры заснят на видео, которое впоследствии размещено в одной из социальных сетей.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.