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Общество

Четыре авиарейса прибывают во Владивосток с опозданием, два – раньше времени

Изменения в расписании
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 сентября, четыре авиарейса прибывают в аэропорт Владивостока с опозданием, два – раньше времени, сообщает РИА VladNews со ссылкой на аэропорт.

Так, рейс S7-3279 авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска прибывает во Владивосток с опозданием в 11.05.

Рейс SU-6481 авиакомпании Аэрофлот из Москвы прибывает в Приморье раньше на 30 минут – в 09.35.

Рейс FV-6481 авиакомпании Россия из Москвы прибывает в Приморье раньше на 30 минут – в 09.35.

Рейс R3-554 авиакомпании Якутия из Петропавловска-Камчатского задерживается на 1 час и прибывает во Владивосток в 12.35.

Рейс SU-4539 авиакомпании Аэрофлот из Харбина задерживается на 2 часа 20 минут и прибывает во Владивосток в 16.00.

Рейс HZ-4539 авиакомпании Аврора из Харбина задерживается на 2 часа 20 минут и прибывает во Владивосток в 16.00.

Все остальные рейсы выполняются по расписанию.

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