Часть Владивостока останется без света сегодня, 19 сентября

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 сентября, Владивосток частично останется без электроснабжения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПР ВПЭС. Причина - плановые работы по ремонту и диагностике электросетей.

Адреса:

100-летия Владивостока пр-кт 131, 134, 136,

Академика Комарова ул.1, 3, 5, 7, 9,

Глинки ул.10, 12,

Зеленая ул.10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33, 34А, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 6, 8,

Инженерный пер.14А,

Космонавтов ул.11, 13, 7, 8, 9,

Лиманная ул.170, 172, 174, 176, 178, 180, 186А, 188, 79, 79А,

Маковского ул.142, 150,

Мечникова ул.25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 41А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 60, 62,

Порт-Артурская ул.71, 73, 73А,

Посьетская ул. 37Г, 45, 53,

Пригородная 2-я ул.1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 55, 7, 8, 9,

Светланская ул.10, 12, 41А,

Тельмана ул.19, 21, 23, 52,

Тигровая ул.30,

Энгельса ул.17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 48, 50

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00. Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.