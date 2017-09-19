Вечером во Владивостоке пройдет небольшой дождь

В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14...+26°C, сообщает Примпогода.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха +20…+22°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22…+24 °С.



В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21…+23°С.