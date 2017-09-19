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Общество

Вечером во Владивостоке пройдет небольшой дождь

В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 19 сентября, погоду в Приморье определяют фронтальные разделы. В крае переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +14...+26°C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный умеренный. Температура воздуха +20…+22°С. Температура воды в Амурском заливе +19°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22…+24 °С.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +21…+23°С.

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