Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища 17:49, 18 сентября Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища (Эксклюзив)
К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов 17:28, 18 сентября К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов
Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке 17:17, 18 сентября Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке
Новостная лента
Сентябрь, 19 вторник
06:46
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
06:20
Добавка к пенсии неработающим пенсионерам в 2017 году
05:19
Вциом: 44% россиян ожидают скорый банковский кризис
04:24
До завершения приёма заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра осталось два дня
03:39
Тротуары, пониженные бордюры и тактильную плитку устанавливают во Владивостоке в рамках программы «Доступная среда» Видео
02:23
Во Владивосток с дружественным визитом прибыл отряд кораблей ВМС Китая
01:21
Приход судна «Costa Neoromantica» отменен
00:07
Во Владивостоке юных горожан приглашают в мастерские творчества
Сентябрь, 18 понедельник
23:16
Жителей и гостей Владивостока приглашают на бесплатное занятие йогой Фото
22:30
Грязная клавиатура грозит заболеванием глаз
21:27
Во Владивостоке состоялась первая репетиция танцевального флешмоба ко Дню тигра Фото
20:12
Более 100 электронных больничных уже оформили приморцы
19:02
Тонну мусора собрали и вывезли эко-активисты Владивостока с острова Русский Фото
18:20
МФЦ Владивостока признан лучшим в России
17:59
Группа приморцев задержана в Якутске за наркоторговлю
17:49
Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища Эксклюзив
17:38
Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю Эксклюзив
17:28
К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов
17:17
Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке
17:06
В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек Эксклюзив
16:55
Российский пилот впервые взошел на подиум международной дрифт-серии D1 Фото
16:43
В Приморье обнаружен сторож автосервиса с ножевыми ранениями
16:31
Сын известного тигра Амура празднует первый день рождения Видео
16:19
Тайфун обошел Владивосток стороной
16:07
Женщина получила травму века в аварии на острове Русский Эксклюзив
15:55
Два водителя получили травмы во время лобового столкновения в Приморье
15:43
Приморцы продолжают садиться за руль в алкогольном опьянении
15:30
Девушка пострадала в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:21
Приморец убил свою сожительницу поленом за оскорбления
15:12
Полиция: Взрывчатки в мультиварке в центре Владивостока не нашли
15:02
В Приморье потушили жилой дом
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4201 (140) от 19 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Недожали...
Горбачева не сыграл, но президентом стал. Во Владивостоке
С приморских полей – на центральную площадь
Приморцы провели на больничном свыше трех миллионов дней
Тайфун прошел мимо?
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Вциом: 44% россиян ожидают скорый банковский кризис

Специалисты провели опрос
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

44% россиян допускают возможность возникновения в течение двух-трех лет банковского кризиса. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

29% опрошенных против 50% в 2013 году считают, что в ближайшее время вполне вероятны банковский кризис, дефолт, а также потеря вкладов и сбережений.

Остальные 15% россиян оценивают ситуацию в банковском секторе еще более критично. Как они полагают, кризис уже наблюдается.

Опрос также показал, что большинство россиян знают об отзывах лицензий у ряда банков (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14% респондентов. Гораздо выше эта доля среди держателей банковских вкладов — 25%.

Отметим, что доля россиян, которые имеют вклады в банках, в последние годы остается почти без изменений — 26% на 2017 год. При этом 39% держателей счетов опасаются того, что они могут потерять вклады. Примечательно, что в 2013 году у 60% опрошенных таких опасений не было

Известно, что в исследовании, которое было проведено в августе, приняли участие 1200 респондентов.

Похожие новости
Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву
14:25, 18 сентября 2017 Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву

Акция протеста против нарушений на выборах в Находке продлилась менее трех суток

Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье
13:50, 18 сентября 2017 Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье

Полиция края проводит проверку по факту случившегося

Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России
17:01, 17 сентября 2017 Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России

Эксперты ДВФУ изучают, как экономика влияет на масштаб выбросов парниковых газов

На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей
16:31, 17 сентября 2017 На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей

Это проекты в нефтехимии, производстве стройматериалов и здравоохранении

Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж
15:44, 17 сентября 2017 Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках третьего Восточного экономического форума

Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье
10:22, 17 сентября 2017 Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье

Проблема - в массовом подкупе избирателей на досрочных выборах

Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия
16:59, 16 сентября 2017 Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия

Телеканал NHK сообщил, что ракета пролетела над северной частью страны