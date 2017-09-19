Вциом: 44% россиян ожидают скорый банковский кризис

Специалисты провели опрос

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

44% россиян допускают возможность возникновения в течение двух-трех лет банковского кризиса. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

29% опрошенных против 50% в 2013 году считают, что в ближайшее время вполне вероятны банковский кризис, дефолт, а также потеря вкладов и сбережений.

Остальные 15% россиян оценивают ситуацию в банковском секторе еще более критично. Как они полагают, кризис уже наблюдается.

Опрос также показал, что большинство россиян знают об отзывах лицензий у ряда банков (67%), однако более детально за ситуацией следили лишь 14% респондентов. Гораздо выше эта доля среди держателей банковских вкладов — 25%.

Отметим, что доля россиян, которые имеют вклады в банках, в последние годы остается почти без изменений — 26% на 2017 год. При этом 39% держателей счетов опасаются того, что они могут потерять вклады. Примечательно, что в 2013 году у 60% опрошенных таких опасений не было

Известно, что в исследовании, которое было проведено в августе, приняли участие 1200 респондентов.