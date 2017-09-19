До завершения приёма заявок на участие в карнавальном шествии в День тигра осталось два дня

Программа шествия в День тигра на 24 сентября

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается прием заявок на карнавальное шествие в День тигра, которое состоится в воскресенье, 24 сентября, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Для участия в шествии необходимо до 20 сентябряотправить заявку в управление по делам молодежи администрации города на электронную почту dt2223965@mail.ru, контактный телефон – 2-614-180. Форма заявки прилагается.

В городском празднике могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования детей, студенты учебных заведений высшего, среднего профессионального образования, представители молодёжных общественных объединений, а также все жители и гости города Владивостока.

«Во главе колонны будет двигаться специализированная техника, передаваемая Центром «Амурский тигр» службам охотничьего надзора и охотхозяйствам Приморского края - в этом году будет вручено 10 автомобилей и 5 квадроциклов. Следом пройдут представители природоохранных фондов, а затем начнется карнавальное шествие, по итогам которого будет выбрана самая яркая и интересная колонна», - рассказал начальник управления по делам молодежи Дмитрий Нестеренко.

Традиционно победители шествия выбирались только из числа общеобразовательных учреждений города Владивостока. В этом году жюри дополнительно определит также победителей среди колонн предприятий и организаций - их также ждут призы от партнёров мероприятия.

Критерии оценки участников шествия:

соответствие экологической (тигриной) тематике;

яркость оформления;

количество участников в колонне;

наличие визуальных материалов (плакаты, шары, флажки, транспаранты и т.д.);

оригинальность выступления при прохождении колонны.

Программа шествия в День тигра на 24 сентября:

- с 10:00 - регистрация колонн – участниц возле Дворца детского творчества (Океанский проспект, 43);

- с 11:00 – построение колонн;

- с 12:00 - начало шествие от Дворца детского творчества по Океанскому проспекту до площади Борцов Революции.

Как сообщили в Центре "Амурский тигр", впервые в истории праздника будет организована прямая трансляция шествия в формате 360 градусов. Благодаря ей зрители смогут рассмотреть каждую точку яркого карнавала, наблюдать за эмоциями его участников и выбирать угол обзора. Трансляция будет доступна на канале центра «Амурский тигр» в YouTube, а также на официальном сайте Центра.