Тротуары, пониженные бордюры и тактильную плитку устанавливают во Владивостоке в рамках программы «Доступная среда»

Объекты дорожной инфраструктуры определяют общественные организации инвалидов

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается реализация программы «Доступная среда», в рамках которой в городе проводятся различные мероприятия, мастер-классы и экскурсии для детей и взрослых с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Помимо этого, ведется большой объём работ в сфере дорожного хозяйства.

Так, в приморской столице по просьбам людей с ограниченными возможностями на социально значимых маршрутах ремонтируют тротуары, понижают бордюрный камень, устанавливают леерное ограждение и монтируют тактильную плитку, которая позволяет комфортно передвигаться людям с ослабленным зрением.

«Объекты дорожной инфраструктуры, которые в первую очередь нуждаются в адаптации, определяют общественные организации инвалидов, - отметила Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города Владивостока. - В этом году адаптированы будут 16 дорожно-транспортных объектов».

Отметим, что в приморской столице в рамках «Доступной среды» адаптируются подходы к автобусным остановкам, административным зданиям, наземным пешеходным переходам и социально значимым учреждениям. В числе адресов, где сейчас ведутся работы, - остановки общественного транспорта «Чайка» и «Зои Космодемьянской», улица Муравьева-Амурского, Верхнепортовая и ряд других.