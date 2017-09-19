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Общество

Во Владивосток с дружественным визитом прибыл отряд кораблей ВМС Китая

Контр-адмирал Чэнь Цяннань рассказал, что это уже шестой за последние несколько лет визит
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Вчера, 18 сентября, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел протокольную встречу с делегацией военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, которую возглавляет контр-адмирал, командир отряда кораблей Чэнь Цяннань, сообщат РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Этот отряд четырех китайских военных кораблей прибыл во Владивосток с дружественным визитом по приглашению командования Тихоокеанского флота.

Во встрече в администрации Владивостока сегодня приняли участие начальник управления международных отношений и туризма Алексей Кушнир, начальник отдела международного протокола Виталий Ерёменко, а также капитаны первого ранга, командиры кораблей ВМС НОАК Ли Чжиго, Фэй Ко, Као Фэн, генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь и консул-атташе генерального консульства КНР во Владивостоке Фу Ябин.

«Визит китайских военных моряков во Владивосток – это еще один символ развития наших добрососедских отношений», - подчеркнул Константин Межонов. Он также отметил, что ровно 25 лет назад первым китайским побратимом Владивостока стал город Далянь. Именно он входит в зону деятельности Северного флота ВМС НОАК, корабли которого сегодня пришли в наш город.

В свою очередь, контр-адмирал Чэнь Цяннань рассказал, что это уже шестой за последние несколько лет визит китайских военных моряков во Владивосток, и каждый раз их ждет теплый прием и интересная программа знакомства со столицей Приморья. Он также отметил, что красота расположения и динамичное развитие города произвели большое впечатление на экипажи отряда кораблей ВМС НОАК.

Участники встречи в администрации Владивостока обменялись мнениями по поводу дальнейшего развития добрососедских взаимовыгодных отношений.

В программе пребывания китайских военных моряков во Владивостоке – проведение совместных учений «Морское взаимодействие» с коллегами Тихоокеанского флота, а также знакомство с достопримечательностями столицы Приморья, товарищеские спортивные поединки, культурные мероприятия. Запланировано и посещение военных кораблей КНР жителями и гостями Владивостока.

Покинет Владивосток отряд кораблей ВМС НОАК в пятницу, 22 сентября.

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