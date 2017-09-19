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Общество

Приход судна «Costa Neoromantica» отменен

Во Владивостоке досрочно завершился сезон заходов океанских круизных судов
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Намеченный на среду, 20 сентября, приход во Владивосток судна «Costa Neoromantica» с иностранными туристами на борту отменен, сообщет РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Поэтому нынешний сезон круизов в нашем городе завершен досрочно.

Причиной отмены этого захода стал бушующий над Японией тайфун «Талим». А сегодня к причалу владивостокского морского вокзала пришвартовалось другие судно – небольшое, по сравнению с «Costa Neoromantica», «Silver Discoverer». Эта его внеплановая швартовка у нас тоже вызвана тайфуном, из-за которого шедший из Кореи в Японию «Silver Discoverer» изменил маршрут.

В настоящее время около 500 прибывших на борту «Silver Discoverer» иностранных туристов знакомятся с Владивостоком, а в 20 часов их судно покинет столицу Приморья.

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