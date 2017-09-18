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Группа приморцев задержана в Якутске за наркоторговлю

Организовывал поставки 25-летний житель Владивостока
Фото: Дальневосточная транспортная полиция Фото: Дальневосточная транспортная полиция
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Северо-Восточного ЛУ МВД на транспорте пресекли деятельность организованной группы наркоторговцев в Якутии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции ДФО. Задержаны двое мужчин, приехавших из Приморского края.

По версии следствия, 24 и 31-летний подозреваемые арендовали квартиру, где расфасовывали привезенный с собой синтетический наркотик на разовые дозы. В дальнейшем они сбывали его путем «закладок» в различных районах Якутска.

В рамках проведенных обысков стражами правопорядка были изъяты приспособления для расфасовки, свыше 100 пакетов наркотических средств разной дозировки и денежные средства.

Организатором поставок наркотика оказался 25-летний житель Владивостока. По месту жительства мужчины изъято около 200 граммов наркотических веществ.

Общий вес изъятого в результате обыска наркотика составил порядка 300 граммов.

В ходе расследования задержаны несколько покупателей наркотических средств, по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела.

Фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 228.1 УК РФ, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Мужчины находятся в СИЗО.

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