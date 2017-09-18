Мужчины получили сотрясения мозга

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища 14. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, Столкновение двух авто произошло в темное время суток в районе дома №1 по улице 1-я Дачная. По предварительным данным, водитель Toyota Noah не выдержал дистанцию с впереди едущим автомобилем Toyota Premio.

34-летний водитель Premio и 29-летний водитель Noah получили одинаковые травмы: сотрясения головного мозга. Направлены на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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