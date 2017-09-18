Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке

Потерпевший госпитализирован с переломом основания черепа

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Мужчина-пешеход получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, науезд произошел в районе дома №41 по улице Снеговой в пятницу, около 16:40. Мкрогрузовик Nissan Diesel под управлением мужчины 1987 года рождения ехал со стороны оставновки "Дальхимпром" в сторону улицы Выселковой. Пешеход был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе.

Потерпевший 1968 года рождения был госпитализирован в Тысячекоечную больницу с переломом основания черепа и ушибом головного мозга средней степени.

Детали ДТП выясняются.

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