В Приморье обнаружен сторож автосервиса с ножевыми ранениями

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 17 сентября, в строжке на улице Гагарина в городе Находка обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти - ранами в области головы и тела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

На месте происшествия проведен осмотр, изъята рукоятка от ножа. В результате оперативно-следственных действий установлен подозреваемый, им оказался 45-летний ранее судимый за разбой знакомый потерпевшего. Был проведен обыск в жилище фигуранта, где изъяты вещи со следами вещества бурового цвета похожего на кровь. Мужчина признался, что нанес несколько ударов ножом по телу оппонента и удар металлической арматурой в голову. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящее время по делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются участники уголовного процесса, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Преступление раскрыто при совместной работе сотрудников Следственного комитета и полиции.