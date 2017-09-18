Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю

В 20 ДТП пострадали 27 человек

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшую неделю произошло 489 аварий, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 276 аварий с материальным ущербом. Участники 72 столкновений обошлись составлением европротоколов. В 20 ДТП пострадали 27 человек.

Зарегистрировано 1 570 нарушений ПДД. Так, в отношении водителей в приморской столице составлен 201 протокол по фактам не предоставления преимущества пешеходам, 96 - из-за не пристегнутых несовершеннолетних, 44 - по тонировке, а также 329 по нарушению правил парковки.

Инспекторы ДПС остановили 50 пьяных автолюбителей, 70 превысивших скорость и 6 выехавших на "встречку". На штраф-стоянку доставлено 130 автомобилей. Составлено 16 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ.

Пешеходы нарушили ПДД 327 раз, водители автобусов - 27 и такси - 55 раз.