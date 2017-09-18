В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек

За выходные в приморской столице зарегистрировано более 500 нарушений ПДД

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

За минувшие выходные в 7 авариях во Владивостоке пострадали 13 человек; всего зарегистрировано 106 различных ДТП, из них 57 - с материальным ущербом. Участники 10 столкновения составили европротоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Сотрудники ДПС приморской столицы за два дня составили 566 протоколов о различных нарушениях Правил дорожного движения. Так, составлено 100 протоколов по фактам не предоставления водителями преимущества пешеходам. 26 владивостокцей и гостей города сели за руль пьяными - и попали на патрули ДПС. 10 автомобилей были остановлены после того, как их водители превысили максимально допустимую скорость. Также было зарегистрировано 2 случая выезда на полосу встречного движения.

Владивостокские правоохранители составили 17 протоколов по тонировке. Кроме того, в остановленных для проверки автомобилях было обнаружено 42 ребенка, не пристегнутых по нормам ПДД.

Правила парковки нарушили 82 автолюбителя. На СВЗТ доставлено 90 транспортных средств.

Ответственность за нарушение ПДД также понесут 163 пешехода, 12 водителей автобусов и 16 таксистов.

Сотрудниками ГАИ Владивостока было составлено 5 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).