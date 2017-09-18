Российский пилот впервые взошел на подиум международной дрифт-серии D1

Четвертые международные соревнования по автомобильному дрифту завершились в Приморье

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Грандиозный финал ждал зрителей международной дрифт-битвы Asia Pacific D1PrimRingGP 2017 в Приморье. Впервые в истории D1 за победу в чемпионате боролся российский пилот Дамир Идиятулин. Красноярец занял второе место после японского гонщика Хидеюки Фудзино, тройку лидеров замкнул Масато Кавабата, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примринга.

На четвертых международных соревнованиях по автомобильному дрифту, завершившихся накануне на «Приморском кольце», многое было впервые: впервые в топ-8 вошли российские и японские пилоты вошли на равных, по 4 гонщика от каждой из стран. Это владивостокцы Константин Авшаров и Роман Нехай и красноярцы Георгий Чивчян и Аркадий Цареградцев, и знаменитая четверка - Тецуя Хибино, Хидеюки Фудзино, Масато Кавабата и Дайго Сайто. Впервые в финале с японским гонщиком ехал российский пилот, но не один из выше перечисленных, а победитель зрительского голосования Дамир Идиятулин. Впервые российский спортсмен проехал с японским соперником, да еще и в финале, на равных – Дамир и Хидеюки Фудзино набрали одинаковое количество баллов, и судьям впервые пришлось назначать перезаезд!

В итоге Дамир немного уступил японцу и занял второе место на пьедестале почета под оглушительные аплодисменты болельщиков. И такой расклад – не случайность, что россияне доказывали победами в парных заездах: Константин Авшаров обошел тайца Понда, Алексей Передерей победил Акиру Хирадзиму, Аркадий Цареградцев обошел Юкио Мацуи, а Гоча - самого Масато Кавабата.

В тройку призеров в этом году не попал ни один из фаворитов гонки – за бортом остались двукратный чемпионат Дайго Сайто, победитель дрифт-битвы 2015 года Хибино Тецуя, сильнейший дрифтер Китая Чоу, победитель РДС Георгий Чивчян.

«Уже в пятницу было понятно, что легкой прогулки для иностранных пилотов точно не будет. Ребята показали сумасшедший потенциал, было лишь беспокойство, что они не смогут собраться. Но если три года назад это было похоже скорее на избиение младенцев, то в этом году мы равные соперники. Дамир показывал фантастический дрифт, я не ожидал, что будет настолько громок и жарко», - добавил спортивный директор гонки Максим Наумец.

Дамир стремился показать все на что он способен чтобы оправдать доверие зрителей, выбравших его участником полуфинала.

«Очень приятно, что зрители проголосовали именно за меня, на самом деле не ожидал, моя задача была выложиться по полной. Но сегодня победил пилот, который едет не просто круто, а стабильно круто», - поделился красноярец.

Наши пилоты показали фееричный дрифт, заезду красноярцев Гочи и Аркадия Цареградцева аплодировали стоя даже судьи, этот парный танец точно войдет в учебники дрифта отметил руководитель Российской Дрифт Серии Дмитрий Добровольский.

«Очень сложная трасса, далеко не каждый сможет выполнить квалификационное задание, и уж тем более ехать на равных с лучшими в мире пилотами. Мы готовились к этому, но выступили выше, чем рассчитывали. Уровень мероприятия просто фантастический, локация отличная, команда профессионалов, я приятно удивлен, это отличная работа», - добавил он.

Напомним, с 15 по 17 сентября в Приморье в четвертый раз прошли международные соревнования по автомобильному дрифту Asia Pacific D1PrimRingGP 2017, участниками которых стали более 50 гонщиков из 4 стран мира - России, Японии, Китая и Таиланда.