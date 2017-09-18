К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов

Во Владивостоке возможны кратковременные дожди

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

На наступившей неделе погода в Приморье будет неустойчивой. В крае ожидаются кратковременные дожди, местами ливни с грозами. Температурный фон ночью +5…+15 °С, днем +15…+26 °С, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

В середине недели за фронтом придет очередная порция холода. Температурный фон воздуха понизится на 3–6 градусов.

К четвергу, 21 сентября, синоптическая ситуация в Приморье изменится, погодные условия станет определять гребень антициклона. Атмосферное давление начнет расти, дожди прекратятся. Ночные температуры без существенных изменений, а днём станет теплее, +17…+26 °С.

Во Владивостоке в первой половине рабочей недели пройдут кратковременные дожди, во второй половине осадков не ожидается. Фон ночных температур в пределах +12…+15 °С, дневных +19…+22 °С. Лишь в середине недели фон ночных и дневных температур понизиться на 2–3 градуса.