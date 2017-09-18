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Женщина получила травму века в аварии на острове Русский

ДТП произошло в светлое время суток
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

45-летння женщина получила ушибленную травму века в аварии с участием внедорожника на острове Русский. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, ДТП произошло около 09:15 в районе дома №15 по улице Аякс. Известно, что автомобиль марки Mitsubishi Pajero под управлением мужчины 1973 года рождения двигался со стороны кампуса ДВФУ в сторону Катерной. По предварительным данным, автолюбитель не уступил при перестроении двигавшемуся в попутном направлении автомобилю Toyota Premio. В результате пострадала пассажирка Premio: ей назначено амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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