Девушка пострадала в ДТП с грузовиком во Владивостоке

У пострадавшей медики диагностировали травму головы

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

18-летняя девушка пострадала в ДТП с грузовиком Isuzu Giga во Владивостоке. Она находилась в момент столкновения в универсале Mitsubishi Libero. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла в районе дома №4 по улице Адмирала Горшкова в 20:30 в воскресенье, 17 сентября.

Грузовик под управлением 29-летнего мужчины двигался со стороны улицы Адмирала Горшкова в сторону улицы Анны Щетининой. По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию с впереди идущим универсалом.

В результате пострадала 18-летняя пассажирка Mitsubishi: у девушки диагностирован ушиб мягких тканей головы. Пострадавшая направлена на амбулаторное лечение.

Детали ДТП выясняются.

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