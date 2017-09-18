Во Владивостоке состоялась первая репетиция танцевального флешмоба ко Дню тигра

Более 30 участников мероприятия разучивали движения

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке отметят День тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот день на центральной площади города состоится танцевальный флешмоб. В минувшее воскресенье состоялась первая репетиция. Более 30 участников мероприятия разучивали движения и отрабатывали слаженность в работе.

ак сообщают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, вторая репетиция флешмоба состоится завтра, 19 сентября, и в пятницу, 22 сентября, в 18 часов на набережной Цесаревича. Время проведения мероприятия – с 18:00 до 20:00. Принять участие во флешмобе могут все желающие.