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Культура

Во Владивостоке состоялась первая репетиция танцевального флешмоба ко Дню тигра

Более 30 участников мероприятия разучивали движения
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В воскресенье, 24 сентября, во Владивостоке отметят День тигра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В этот день на центральной площади города состоится танцевальный флешмоб. В минувшее воскресенье состоялась первая репетиция. Более 30 участников мероприятия разучивали движения и отрабатывали слаженность в работе.

ак сообщают в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, вторая репетиция флешмоба состоится завтра, 19 сентября, и в пятницу, 22 сентября, в 18 часов на набережной Цесаревича. Время проведения мероприятия – с 18:00 до 20:00. Принять участие во флешмобе могут все желающие.

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