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Общество

Владивостокцы смогут посетить Ярмарку путешествий

Жители интересуются новыми направлениями, стараются открыть для себя новые страны и маршруты
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Традиционно, в последнее воскресенье сентября туроператор Фрегат Аэро приглашает жителей и гостей Владивостока отметить международный День Туризма на Ярмарке Путешествий!

Две предыдущие Ярмарки показали, что Владивосток любит туризм. Жители интересуются новыми направлениями, стараются открыть для себя новые страны и маршруты, и здесь «Фрегат Аэро» в помощь в тем, кто готов пуститься в дальние дали ради моря и пляжей, шопинга и ресторанов, музеев и театров, новых встреч и впечатлений.

Страны-участники Ярмарки Путешествий 2017: Япония, Южная Корея, Китай, Сайпан, Сингапур, Макао, Гонконг,Таиланд, Вьетнам, туроператор Анекс Тур, аваикомпания Аэрофлот.

Все участники подготовили красочные павильоны, развлекательную программу, туристические подарки и сертификаты на путешествия. Розыгрыши будут проходить в течение всего дня.

Стоит отметить, что следующий, 2018 год по соглашению министров культуры России и Японии оглашен годом Японии в России с целью обмена между странами культурными наследиями. Так что не удивительно, что страной-партнёром владивостокской Ярмарки Путешествий является именно Страна восходящего солнца. Главный приз – поездку в Японию на двоих разыграют среди всех гостей мероприятия.

Праздник развернется 24 сентября на Набережной Цесаревича. Начало в 12:00.

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