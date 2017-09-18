Сын известного тигра Амура празднует первый день рождения

Шерхану пришлось преодолеть нелегкий путь

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 сентября, сыну известного тигра Амура исполнился год, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что с самого рождения Шерхану пришлось преодолеть много трудностей. Ровно год назад тигрица Уссури родила двух тигрят, однако инстинкт материнства у нее не появился, и она отказалась от малышей. Сотрудники Сафари-парка несколько дней пытались подложить тигрят маме, но она от них уходила. Тогда было принято решение забрать малышей и попытаться выкормить их самостоятельно.

Однако вскоре у одного тигренка из-за козлиного молоко начались проблемы с пищеварением, и он умер. Шерхан продолжал бороться. На попечения к себе домой его взяла ветеринар Приморского Сафари-парке. Именно с ее помощью маленьких хищник продолжал знакомиться с миром, пока не пришло время переезжать в заповедник.