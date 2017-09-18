Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища 17:49, 18 сентября Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища (Эксклюзив)
К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов 17:28, 18 сентября К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов
Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке 17:17, 18 сентября Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке
Новостная лента
Сентябрь, 18 понедельник
18:26
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
18:20
МФЦ Владивостока признан лучшим в России
17:59
Группа приморцев задержана в Якутске за наркоторговлю
17:49
Два автолюбителя пострадали в ДТП возле владивостокского кладбища Эксклюзив
17:38
Во Владивостоке произошло почти 500 аварий за неделю Эксклюзив
17:28
К середине недели в Приморье похолодает на 3-6 градусов
17:17
Мужчина получил тяжелые травмы в аварии во Владивостоке
17:06
В ДТП во Владивостоке пострадали 13 человек Эксклюзив
16:55
Российский пилот впервые взошел на подиум международной дрифт-серии D1 Фото
16:43
В Приморье обнаружен сторож автосервиса с ножевыми ранениями
16:31
Сын известного тигра Амура празднует первый день рождения Видео
16:19
Тайфун обошел Владивосток стороной
16:07
Женщина получила травму века в аварии на острове Русский Эксклюзив
15:55
Два водителя получили травмы во время лобового столкновения в Приморье
15:43
Приморцы продолжают садиться за руль в алкогольном опьянении
15:30
Девушка пострадала в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:21
Приморец убил свою сожительницу поленом за оскорбления
15:12
Полиция: Взрывчатки в мультиварке в центре Владивостока не нашли
15:02
В Приморье потушили жилой дом
14:43
Владивостокцы смогут посетить Ярмарку путешествий
14:37
Дети с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе посетят Ботанический сад и усадьбу Вавилово
14:25
Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву
14:12
​В Приморье ищут очевидцев серьезного ДТП на объездной трассе во Владивостоке Фото
14:01
Наталья Бочкарева призналась в любви Владивостоку Эксклюзив
13:50
Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье Эксклюзив
13:38
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
13:26
​В супермаркетах Приморья наживаются на невнимательности покупателей Фото
13:15
Константин Межонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию ВГУЭС
13:04
​В Приморье полиция проводит проверку по факту выпадения из окна молодой пары Эксклюзив
12:51
Необычный заказ пришел в фирму такси в Приморье Фото
12:39
Наркозависимые серийные воры попались на 16-ти кражах
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Общество

Сын известного тигра Амура празднует первый день рождения

Шерхану пришлось преодолеть нелегкий путь
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Сегодня, 18 сентября, сыну известного тигра Амура исполнился год, сообщает РИА VladNews.

Напомним, что с самого рождения Шерхану пришлось преодолеть много трудностей. Ровно год назад тигрица Уссури родила двух тигрят, однако инстинкт материнства у нее не появился, и она отказалась от малышей. Сотрудники Сафари-парка несколько дней пытались подложить тигрят маме, но она от них уходила. Тогда было принято решение забрать малышей и попытаться выкормить их самостоятельно.

Однако вскоре у одного тигренка из-за козлиного молоко начались проблемы с пищеварением, и он умер. Шерхан продолжал бороться. На попечения к себе домой его взяла ветеринар Приморского Сафари-парке. Именно с ее помощью маленьких хищник продолжал знакомиться с миром, пока не пришло время переезжать в заповедник.

Читайте также:
Похожие новости
Тайфун обошел Владивосток стороной
16:19, 18 сентября 2017 Тайфун обошел Владивосток стороной

В некоторых районах края пройдут небольшие дожди

Приморцы продолжают садиться за руль в алкогольном опьянении
15:43, 18 сентября 2017 Приморцы продолжают садиться за руль в алкогольном опьянении

За минувшую неделю в результате «пьяных» ДТП пострадали 3 человека

Владивостокцы смогут посетить Ярмарку путешествий
14:43, 18 сентября 2017 Владивостокцы смогут посетить Ярмарку путешествий

Жители интересуются новыми направлениями, стараются открыть для себя новые страны и маршруты

Дети с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе посетят Ботанический сад и усадьбу Вавилово
14:37, 18 сентября 2017 Дети с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе посетят Ботанический сад и усадьбу Вавилово

В рамках проекта в течение двух месяцев проводились мастер-классы по различным направлениям

Наталья Бочкарева призналась в любви Владивостоку
14:01, 18 сентября 2017 Наталья Бочкарева призналась в любви Владивостоку

Российская актриса театра и кино в рамках Международного кинофестиваля посетила Приморье

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
13:38, 18 сентября 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

В крае ожидается сильный ветер

Константин Межонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию ВГУЭС
13:15, 18 сентября 2017 Константин Межонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию ВГУЭС

Рейтинги и показатели вуза достались его сотрудникам большим трудом