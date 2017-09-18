Полиция: Взрывчатки в мультиварке в центре Владивостока не нашли

Предмет бытовой техники, ставший в субботу вечером причиной паники в городе, оказался полностью безопасным

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В полиции Владивостока подтвердили эпизод с мультиваркой на площади во Владивостоке; напомним, предмет бытовой техники напугал жителей приморской столицы, так как издавал звуковые сигналы и находился в людном месте (площадь Семеновская - в том числе и конечная остановка для многих городских маршрутных автобусов), сообщает корреспондент РИА VladNews. При этом, как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД Владивостока, взрывчатых веществ в данном предмете обнаружено не было.