В полиции Владивостока подтвердили эпизод с мультиваркой на площади во Владивостоке; напомним, предмет бытовой техники напугал жителей приморской столицы, так как издавал звуковые сигналы и находился в людном месте (площадь Семеновская - в том числе и конечная остановка для многих городских маршрутных автобусов), сообщает корреспондент РИА VladNews. При этом, как пояснили корреспонденту агентства в пресс-службе УМВД Владивостока, взрывчатых веществ в данном предмете обнаружено не было.
Полиция: Взрывчатки в мультиварке в центре Владивостока не нашли
Предмет бытовой техники, ставший в субботу вечером причиной паники в городе, оказался полностью безопаснымВладивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.
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