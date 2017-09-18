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Общество

Тонну мусора собрали и вывезли эко-активисты Владивостока с острова Русский

Этой осенью запланировано проведение минимум двух подобных экологических акций
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В пятницу, 15 сентября, на острове Русский приморской столицы состоялась акция по санитарной очистке прибрежной территории в районе поселка Подножье – здесь эко-активисты собрали тонну мусора. Собранные по селективному принципу пластик, алюминий, стеклотара и ртутьсодержащие элементы (лампы, батарейки и градусники) отправлены на переработку на МУПВ «Спецзавод № 1», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В субботнике приняло участие более 80 человек.

Акция в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды Владивостока» была организована сотрудниками управления охраны окружающей среды и природопользования администрации города по инициативе представителей филиала ПАО «МТС» в Приморском крае.

Остров Русский был выбран не случайно: эта территория в теплое время года пользуется большой популярностью у жителей и гостей приморской столицы. Но, по словам организаторов, не все отдыхающие имеют привычку убирать за собой.

Как рассказали в управлении охраны окружающей среды и природопользования, этой осенью запланировано проведение минимум двух подобных экологических акций. Предполагается, что участие в них примут трудовые коллективы и общественные организации. О дате и месте проведения эко-субботников будет сообщено на сайте администрации Владивостока.

Отметим, администрация города проводит для юных горожан уроки, экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, конференции и даже показы мод – все это экологической направленности. Кроме этого, школьники и студенты активно принимают участие в акциях по принципу селективного сбора мусора. А осенью в городе ежегодно проходит яркий праздник «Экошоу», на котором подводят итоге вышеперечисленных мероприятий. Самые активные и талантливые владивостокцы получают подарки от администрации города.

В городе продолжается реализация трех проектов по селективному сбору мусора. Это «Возьми пластик в оборот!», «Принеси пользу своему городу!» (сбор стекла), «Утилизируй правильно!» (сбор отработанных ртутьсодержащих ламп и элементов питания). В рамках этих проектов в городе установлены специализированные контейнеры и модули для сбора разных видов отходов.

Администрация города также поддерживает различные общественные инициативы в сфере экологии. Яркий тому пример – проект «Остров мечты».

Мероприятия проходят в рамках реализации подпрограммы «Экологического просвещения, образования и информирования населения» муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Владивостока» на 2014-2019 годы. Эта программа направлена на привлечение горожан к участию в проектах экологической направленности, а также повышение экологической культуры и ответственности граждан за состояние окружающей среды.

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