В Приморье пропали две девушки 14:50, 18 сентября В Приморье пропали две девушки (Фото)
Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву 14:25, 18 сентября Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву
​В Приморье ищут очевидцев серьезного ДТП на объездной трассе во Владивостоке 14:12, 18 сентября ​В Приморье ищут очевидцев серьезного ДТП на объездной трассе во Владивостоке (Фото)
Новостная лента
Сентябрь, 18 понедельник
15:07
Игорь Пушкарев: «Меридианы Тихого» - это ежегодная культурная традиция Владивостока
15:02
В Приморье потушили жилой дом
14:50
В Приморье пропали две девушки Фото
14:43
Владивостокцы смогут посетить Ярмарку путешествий
14:37
Дети с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе посетят Ботанический сад и усадьбу Вавилово
14:25
Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву
14:12
​В Приморье ищут очевидцев серьезного ДТП на объездной трассе во Владивостоке Фото
14:01
Наталья Бочкарева призналась в любви Владивостоку Эксклюзив
13:50
Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье Эксклюзив
13:38
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
13:26
​В супермаркетах Приморья наживаются на невнимательности покупателей Фото
13:15
Константин Межонов принял участие в торжественном собрании, посвященном 50-летию ВГУЭС
13:04
​В Приморье полиция проводит проверку по факту выпадения из окна молодой пары Эксклюзив
12:51
Необычный заказ пришел в фирму такси в Приморье Фото
12:39
Наркозависимые серийные воры попались на 16-ти кражах
12:27
Лже-мастер по ремонту отравился в колонию за мошенничество
12:15
​Серьезный пожар потушили во Владивостоке Видео
12:03
Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
11:52
В Приморье молодая пара выпала из окна Видео
11:40
Полиция Владивостока устраивает беспредел на улицах города Фото
11:28
Неизвестные воткнули необычный аксессуар в капот автомобиля во Владивостоке Фото
11:20
Сбербанк проведет открытый чемпионат в области разговорного искусственного интеллекта
11:17
10 правил счастья от Олега Сумарина
11:16
Сергей Жигунов: Спасибо за людей, которые живут во Владивостоке Фото
11:13
Сбербанк запустил «облачный» сервис «Моя торговля» для небольших торговых компаний
11:04
Четыре девушки пострадали в аварии в пригороде Владивостока Эксклюзив
10:52
Полицейских из Приморья уличили в получении крупной взятки
10:41
МЧС Приморья предупреждает об ухудшении погодных условий
10:29
Необычная кража произошла в Приморье Фото
10:17
Змеи замечены на территории Приморского океанариума Фото
10:05
В Приморье произошло лобовое столкновение Видео
Где вы отдохнули этим летом?

Электронные версии
4200 (139) от 15 сентября 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Пять километров за «Дружбу»
Из прозы сделали поэзию
На улице Русской модернизируют инженерные сети
Илья Лагутенко покажет японцам российские тенденции
Матуа открывает секреты под землей и под водой
70 от 08 августа 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Дачу – на свалку истории?
Садоводческий тур в Китай
Продал картошку? Уплати налог
А вы подали заявку на конкурс?
«Россельхозцентр» приглашает питомниководов к взаимодействию
Политика и экономика

Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву

Акция протеста против нарушений на выборах в Находке продлилась менее трех суток
Фото: Андрей Андрейченко Фото: Андрей Андрейченко
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края прекратилась голодовка депутата Госдумы Андрея Андрейченко и активистов местного отделения ЛДПР; напомним, они требовали отменить результаты досрочного голосования и произвести пересчет голосов муниципальных выборов от 10 сентября, сообщает корреспондент РИА VladNews. Пост о начале голодовки был размещен 15 сентября на странице депутата в соцсети, а о прекращении - в ночь в воскресенья на понедельник, 18 сентября. 

Если голодовка была объявлена с целью добиться пересчета голосов, то прекращена с заявлением Андрейченко "мы получили ответы на свои вопросы и приняли решение остановить голодовку".

"По нашему мнению, на выборах депутатов Думы Находкинского городского округа шестого созыва, которые состоялись 10 сентября, было допущено огромное количество нарушений.

Для того, чтобы принять участие в бессрочной голодовке я специально вылетел в Приморский край. Акция началась 15 сентября в 20 часов по местному времени в штабе ЛДПР в Находке. Мы пошли на эти крайние меры, чтобы нас услышали и мы добились этого! Наши действия позволили привлечь внимание руководства края к проблеме и добиться компромисса. В ситуацию вмешался губернатор и взял вопрос под личный контроль. Правоохранительные органы и краевая избирательная комиссия внимательно изучат ситуацию, оценят указанные нами нарушения избирательного законодательства, допущенные на выборах в Находке и примут соответствующие решения.

Кроме того, длительная голодовка может поставить под угрозу здоровье моих однопартийцев. Многие члены партии были готовы поддержать меня. Однако я понимаю, что на изучение всех доказательств и возбуждение уголовного дела нужно минимум 30 дней, поэтому не хочу рисковать здоровьем своих коллег. Мы своего добились - нам удалось привлечь внимание к проблеме, нас услышали, в ситуацию вмешался губернатор и мы получили ответы на свои вопросы. Я возвращаюсь в Москву, но мы продолжим работу по этому делу", написал в своем посте депутат Госдумы.

Похожие новости
Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье
13:50, 18 сентября 2017 Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье

Полиция края проводит проверку по факту случившегося

Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России
17:01, 17 сентября 2017 Выдающийся итальянский эколог из Владивостока готовит рекомендации по рынку углерода в России

Эксперты ДВФУ изучают, как экономика влияет на масштаб выбросов парниковых газов

На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей
16:31, 17 сентября 2017 На ВЭФ во Владивостоке презентовали 34 инвестпроекта на 1,2 триллиона рублей

Это проекты в нефтехимии, производстве стройматериалов и здравоохранении

Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж
15:44, 17 сентября 2017 Во Владивостоке появился коммерческий арбитраж

Соглашение о сотрудничестве было подписано в рамках третьего Восточного экономического форума

Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье
10:22, 17 сентября 2017 Депутат Госдумы объявил голодовку из-за нарушений на выборах в Приморье

Проблема - в массовом подкупе избирателей на досрочных выборах

Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия
16:59, 16 сентября 2017 Ракета КНДР вновь пролетела над Японией. Японцев пригласили в укрытия

Телеканал NHK сообщил, что ракета пролетела над северной частью страны

ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента
10:26, 16 сентября 2017 ЦБ понизил ключевую ставку до 8,5 процента

Предыдущее снижение произошло 16 июня