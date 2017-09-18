Депутат Госдумы прекратил голодовку в Приморье и возвращается в Москву

Акция протеста против нарушений на выборах в Находке продлилась менее трех суток

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края прекратилась голодовка депутата Госдумы Андрея Андрейченко и активистов местного отделения ЛДПР; напомним, они требовали отменить результаты досрочного голосования и произвести пересчет голосов муниципальных выборов от 10 сентября, сообщает корреспондент РИА VladNews. Пост о начале голодовки был размещен 15 сентября на странице депутата в соцсети, а о прекращении - в ночь в воскресенья на понедельник, 18 сентября.

Если голодовка была объявлена с целью добиться пересчета голосов, то прекращена с заявлением Андрейченко "мы получили ответы на свои вопросы и приняли решение остановить голодовку".

"По нашему мнению, на выборах депутатов Думы Находкинского городского округа шестого созыва, которые состоялись 10 сентября, было допущено огромное количество нарушений.

Для того, чтобы принять участие в бессрочной голодовке я специально вылетел в Приморский край. Акция началась 15 сентября в 20 часов по местному времени в штабе ЛДПР в Находке. Мы пошли на эти крайние меры, чтобы нас услышали и мы добились этого! Наши действия позволили привлечь внимание руководства края к проблеме и добиться компромисса. В ситуацию вмешался губернатор и взял вопрос под личный контроль. Правоохранительные органы и краевая избирательная комиссия внимательно изучат ситуацию, оценят указанные нами нарушения избирательного законодательства, допущенные на выборах в Находке и примут соответствующие решения.

Кроме того, длительная голодовка может поставить под угрозу здоровье моих однопартийцев. Многие члены партии были готовы поддержать меня. Однако я понимаю, что на изучение всех доказательств и возбуждение уголовного дела нужно минимум 30 дней, поэтому не хочу рисковать здоровьем своих коллег. Мы своего добились - нам удалось привлечь внимание к проблеме, нас услышали, в ситуацию вмешался губернатор и мы получили ответы на свои вопросы. Я возвращаюсь в Москву, но мы продолжим работу по этому делу", написал в своем посте депутат Госдумы.