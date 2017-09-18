МФЦ Владивостока признан лучшим в России

Форум собрал более 400 представителей из 70 регионов России

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В городе Светлогорске Калининградской области состоялся всероссийский форум многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, который собрал более 400 представителей из 70 регионов России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Организатором этого мероприятия выступило министерство экономического развития РФ.

В ходе форума обсуждались такие актуальные вопросы, как управление качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие системы МФЦ, взаимодействие МФЦ и федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов.

В завершении форума состоялось торжественное награждение лауреатов всероссийского конкурса «Лучший многофункциональный центр России по итогам 2016 года», победителем которого признан МФЦ города Владивостока. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин вручил Благодарность правительства Российской Федерации директору МКУ «МФЦ ВГО» Игорю Школьному.