Тайфун обошел Владивосток стороной

В некоторых районах края пройдут небольшие дожди

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В минувшие выходные в Приморье была солнечная и без осадков погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Под влиянием антициклона ночью температура опустилась до +2…+10 °С, на южном побережье +13…+14 °С. Днем воздух прогрелся до +18…+24 °С. В ночь на воскресенье над югом края прошел фронтальный раздел. Существенных осадков он не вызвал, лишь местами отмечался небольшой дождь. Облачность фронтального раздела уменьшила ночное выхолаживание, в крае было на 4–7 градусов теплее, чем накануне. Лишь на северо-востоке Приморья столбики термометров опустились ещё на 1–3 градуса, здесь местами отмечались заморозки до 0 °С.

Днем 17 сентября гребень антициклона отступил на восток, а на восточную частью Японского моря вышел тропический шторм «Талим». Атмосферное давление стало падать, большую часть Приморья накрыла облачная шапка вихря. Ночь оказалась теплее на 2–8 градусов. На востоке прошли небольшие дожди.

Во Владивостоке в выходные преобладала облачная погода, но обошлось без осадков. Ночью столбик термометра не опускался ниже +12…+15 °С. Днем облачность и свежий ветер не дали воздуху прогреться выше +18…+21 °С.

Сегодня, 18 сентября, и завтра над Приморьем будут смещаться фронтальные разделы. Местами пройдут небольшие дожди. На восточное побережье будет оказывать влияние тайфун «Талим». Здесь пройдут дожди, местами сильные. Ночные температуры в пределах +5…+16 °С, дневные +14…+26 °С.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшие сутки ожидается погода преимущественно без осадков, лишь завтра вечером возможен небольшой дождь. Ночные температуры +13…+15 °С, дневные +19…+21 °С.