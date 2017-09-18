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Культура

Во Владивостоке юных горожан приглашают в мастерские творчества

График работы творческих мастерских
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Для юных читателей в муниципальных библиотеках Владивостока продолжают работать настоящие мастерские творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята посещают самые разные мастер-классы, где учатся делать открытки, сувениры, украшения и многое другое.

Каждое занятие начинается с теоретической части, направленной на понимание сути и порядка выполнения практической работы, – отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – Затем библиотекарь проводит мастер-класс, раздаёт необходимый для творчества материал и ребята начинают творить. Занятия в творческих мастерских способствуют развитию художественно-эстетического вкуса, развивают мелкую моторику рук».

Изготовление поделок осуществляется по образцу – рисунку или чертежу. Для читателей также подготовлена тематическая литература – книги из серии «Мастерилка», журнал для подростков «Маруся» с рубрикой «Мастер-класс», издания «Открытки своими руками. Шаг за шагом», «Оригами» и многие другие.

Мастерские творчества работают в библиотеках по будням и выходным. Юных горожан приглашают присоединиться к творческой работе. Вход на мероприятия свободный.

График работы творческих мастерских (сентябрь – декабрь 2017 года):

БиблиотекаАдрес, тел.График работыВозраст участниковТематика и содержание занятий
Библиотека № 3Ул. Хабаровская, 19

Тел. 245-32-63

Первое и третье воскресенье месяца

12.00 – 13.00

5-12 лет«Маленькие затейники»

/поделки из бумаги, природных материалов, пластилина

Детская библиотека № 7Ул. Калинина, 281

Тел. 227-37-84

Каждый четверг

15.00 – 16.30

6-14 лет«Чудо-ручки, чудо-штучки»

/поделки из бумаги, природных материалов, ткани, пластилина

Библиотека № 8Ул. Приморская, 5

Тел. 260-25-83

Каждый вторник

16.00 – 18.00

6-14 летБумагопластика

/поделки из бумаги

Библиотека № 13Ул. Русская, 78

Тел. 232-55-96

1, 3, 5-я суббота месяца

14.00 – 15.00

8-11 лет«Маленькие волшебники»

/объемная аппликация, оригами

Библиотека № 15Ул. Волкова, 11

Тел. 228-82-19

Каждый вторник

13.00 – 14.00

5-11 лет«Чудесный короб»

/поделки из бумаги, природных материалов, пластилина

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