Во Владивостоке юных горожан приглашают в мастерские творчества

Для юных читателей в муниципальных библиотеках Владивостока продолжают работать настоящие мастерские творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята посещают самые разные мастер-классы, где учатся делать открытки, сувениры, украшения и многое другое.
Каждое занятие начинается с теоретической части, направленной на понимание сути и порядка выполнения практической работы, – отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – Затем библиотекарь проводит мастер-класс, раздаёт необходимый для творчества материал и ребята начинают творить. Занятия в творческих мастерских способствуют развитию художественно-эстетического вкуса, развивают мелкую моторику рук».
Изготовление поделок осуществляется по образцу – рисунку или чертежу. Для читателей также подготовлена тематическая литература – книги из серии «Мастерилка», журнал для подростков «Маруся» с рубрикой «Мастер-класс», издания «Открытки своими руками. Шаг за шагом», «Оригами» и многие другие.
Мастерские творчества работают в библиотеках по будням и выходным. Юных горожан приглашают присоединиться к творческой работе. Вход на мероприятия свободный.
График работы творческих мастерских (сентябрь – декабрь 2017 года):
|Библиотека
|Адрес, тел.
|График работы
|Возраст участников
|Тематика и содержание занятий
|Библиотека № 3
|Ул. Хабаровская, 19
Тел. 245-32-63
|Первое и третье воскресенье месяца
12.00 – 13.00
|5-12 лет
|«Маленькие затейники»
/поделки из бумаги, природных материалов, пластилина
|Детская библиотека № 7
|Ул. Калинина, 281
Тел. 227-37-84
|Каждый четверг
15.00 – 16.30
|6-14 лет
|«Чудо-ручки, чудо-штучки»
/поделки из бумаги, природных материалов, ткани, пластилина
|Библиотека № 8
|Ул. Приморская, 5
Тел. 260-25-83
|Каждый вторник
16.00 – 18.00
|6-14 лет
|Бумагопластика
/поделки из бумаги
|Библиотека № 13
|Ул. Русская, 78
Тел. 232-55-96
|1, 3, 5-я суббота месяца
14.00 – 15.00
|8-11 лет
|«Маленькие волшебники»
/объемная аппликация, оригами
|Библиотека № 15
|Ул. Волкова, 11
Тел. 228-82-19
|Каждый вторник
13.00 – 14.00
|5-11 лет
|«Чудесный короб»
/поделки из бумаги, природных материалов, пластилина