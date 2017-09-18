Во Владивостоке юных горожан приглашают в мастерские творчества

График работы творческих мастерских

Владивосток, вторник, 19 сентября , РИА Vladnews.

Для юных читателей в муниципальных библиотеках Владивостока продолжают работать настоящие мастерские творчества, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Ребята посещают самые разные мастер-классы, где учатся делать открытки, сувениры, украшения и многое другое.

Каждое занятие начинается с теоретической части, направленной на понимание сути и порядка выполнения практической работы, – отметили в МБУК «Владивостокская централизованная библиотечная система». – Затем библиотекарь проводит мастер-класс, раздаёт необходимый для творчества материал и ребята начинают творить. Занятия в творческих мастерских способствуют развитию художественно-эстетического вкуса, развивают мелкую моторику рук».

Изготовление поделок осуществляется по образцу – рисунку или чертежу. Для читателей также подготовлена тематическая литература – книги из серии «Мастерилка», журнал для подростков «Маруся» с рубрикой «Мастер-класс», издания «Открытки своими руками. Шаг за шагом», «Оригами» и многие другие.

Мастерские творчества работают в библиотеках по будням и выходным. Юных горожан приглашают присоединиться к творческой работе. Вход на мероприятия свободный.

График работы творческих мастерских (сентябрь – декабрь 2017 года):