Приморец убил свою сожительницу поленом за оскорбления

Фигурант дела отправился в колонию

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Ранее судимый житель Спасска-Дальнего признан виновным в убийстве человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру края.

Установлено, что преступление было совершено в феврале 2017 года в г. Спасске-Дальнем в жилом доме по ул. Степана Сологуба в ходе ссоры, возникшей между фигурантом и его сожительницей.

В процессе распития спиртного женщина выразилась в его адрес нецензурной бранью. Как пояснил обвиняемый, он не мог не отреагировать на слова сожительницы, поскольку ранее отбывал наказание в местах лишения свободы и придерживался «воровских» понятий.

Женщина, пытаясь избежать конфликта, покинула дом и вышла на улицу. Однако фигурант, желая наказать ее за высказанные оскорбления, взял во дворе дома полено и, настигнув ее уже на дороге, нанес множественные удары в область головы потерпевшей, причинив тем самым тяжелую черепно-мозговую травму, от которой она скончалась на месте.

Суд признал подсудимого виновным в данном преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.