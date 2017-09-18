Стала известна причина падения двух молодых людей из окна дома в Приморье

Полиция края проводит проверку по факту случившегося

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Стала известна предварительная причина падения двух молодых людей из окна жилого дома в городе Находка, сообщает корреспондент РИА VladNews. Полиция проводит проверку по факту инцидента, в результате которого получили травмы двое местных жителей.

Напомним, в дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи. Заявитель сообщил о том, что из окна многоквартирного дома на улице Заводской выпали два человека. На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Установлено, что в одной из квартир дома компания местных жителей отмечала день рождения. Между мужчиной 1980 года рождения и женщиной 1991 года рождения возник конфликт, в результате которого молодой человек выпрыгнул из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. Вслед за ним из окна выпрыгнула его знакомая. Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в городскую больницу, девушку поместили в отделение реанимации.

По данному факту проводится проверка, назначено проведение ряда экспертиз.

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