Два водителя получили травмы во время лобового столкновения в Приморье

Всему виной стал алкоголь

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

На минувшей неделе в Приморье произошло лобовое столкновение, в котором пострадали два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Транспортное происшествие произошло в районе 24 км автодороги «г.Артем-г.Находка-порт Восточный». Нетрезвый автомобилист выехал на полосу встречного движения, спровоцировав лобовое столкновение. В результате удара получили травмы оба водителя. В отношении нарушителя ПДД составлен административный материал, предполагающий наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административный штраф в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о таких водителях.