В Приморье пропали две девушки

Пропавшие могут находиться во Владивостоке

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В Приморье разыскивают двух несовершеннолетних девушек, сообщает РИА VladNews.

Пустовойтова Яна, 2004 года рождения и Тулякова Диана, 2003 года рождения ушли из дома еще 14 сентября примерно в 16:00, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. Родные и близкие предполагают, что девочки могут находиться во Владивостоке.

Приметы:

Яна - рост около 170 см., худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые, прическа «каре».

Была одета: штаны спортивные серо-голубые, жилетка спортивная черно-синяя, кроссовки черные.

Диана

Приметы: рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы черные до плеч прямые, глаза зеленые.

Была одета: ветровка черного цвета, штаны леопардового цвета, тапочки голубого цвета.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушек,

просим позвонить по телефонам:

8 (42347) 21-2-02, 28-2-02 или 02– полиция

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.