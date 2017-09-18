Приморцы продолжают садиться за руль в алкогольном опьянении

За минувшую неделю в результате «пьяных» ДТП пострадали 3 человека

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

С начала года полицейские привлекли к административной ответственности 4992 водителя, севшего за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 4406 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 631 правонарушитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 229 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. ДТП с участием нетрезвых водителей зарегистрированы в Шкотовском районе и Арсеньевском городском округе. В результате автоаварий, спровоцированных любителями пьяной езды, получили травмы 3 человека.