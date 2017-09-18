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Красота и Здоровье

Грязная клавиатура грозит заболеванием глаз

Ученые исследовали устройства ввода в американском колледже
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Американские ученые выяснили, что грязная клавиатура может стать источником глазных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RuNews24.

Специалисты провели исследование в колледже Датрмут в Нью-Хэмпшире. В ходе изучения загрязнения клавиатуры выяснилось, что в них находятся большое количество опасных бактерий, способных развить глазные заболевания, например конъюнктивит.

По словам экспертов, микробы могут вызывать покраснение глаз и зуд.

Ученые советуют перед каждым пользованием протереть клавиатуру влажной салфеткой, а после - обязательно мыть руки с мылом.

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