Грязная клавиатура грозит заболеванием глаз

Американские ученые выяснили, что грязная клавиатура может стать источником глазных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на RuNews24.
Специалисты провели исследование в колледже Датрмут в Нью-Хэмпшире. В ходе изучения загрязнения клавиатуры выяснилось, что в них находятся большое количество опасных бактерий, способных развить глазные заболевания, например конъюнктивит.
По словам экспертов, микробы могут вызывать покраснение глаз и зуд.
Ученые советуют перед каждым пользованием протереть клавиатуру влажной салфеткой, а после - обязательно мыть руки с мылом.