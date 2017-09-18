Дети с ограниченными возможностями здоровья на этой неделе посетят Ботанический сад и усадьбу Вавилово

В рамках проекта в течение двух месяцев проводились мастер-классы по различным направлениям

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В рамках реализации социального проекта «Хрустальный мир» администрация города Владивостока продолжает организовывать бесплатные экскурсии для ребят с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На этой неделе мальчишки и девчонки посетят усадьбу Вавилово и Ботанический сад.

Как рассказали в управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации города, экскурсия в усадьбу Вавилово состоится в предстоящую пятницу, 22 сентября, а Ботанический сад ребята посетят в субботу, 23 сентября. Из-за большого спроса в каждое из мест организуется по две экскурсии.

«В рамках проекта в течение двух месяцев проводились мастер-классы по различным направлениям. В них приняли участие порядка 250 ребят, – подчеркнула Оксана Гоголева, заместитель начальника отдела реализации программных мероприятий администрации города. – А сейчас продолжаются экскурсии. Дети уже посетили зоопарк и Музей автомотостарины на Садгороде. Впереди ещё много интересного и познавательного».