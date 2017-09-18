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Общество

Более 100 электронных больничных уже оформили приморцы

27 лечебных учреждений работают в новом формате
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

В Приморском крае за 2,5 месяца оформлено 120 электронных листков нетрудоспособности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевой администрации. Для оформления больничного листка медицинскому учреждению необходимо скачать бесплатную программу ФСС, а также необходима усиленная квалифицированная электронная подпись врача.

«Работодателю, чтобы начать работу с электронными листками нетрудоспособности сначала нужно зарегистрироваться на портале госуслуг, после этого у него появится доступ к своему кабинету на портале Фонда социального страхования. Пока у электронного документа стоит статус «Открыт», его может видеть только лечебное учреждение и ФСС. После закрытия листка он появится в личном кабинете работодателя и работника на портале, где можно отследить все этапы прохождения листка от стадии его оформления до оплаты. По желанию работодателя из личного кабинета страхователя электронный больничный лист в один клик переносится на его рабочую подсистему, например, «1С» или «Парус», - рассказывают специалисты Фонда социального страхования РФ.

Напомним, 1 июля вступил в силу федеральный закон, который предусматривает возможность оформления листков нетрудоспособности в электронном виде, при этом бумажная форма также действует и будет при необходимости использоваться медицинскими учреждениями.

В прошлом году в Приморском крае выдано около 450 тысяч листков нетрудоспособности, в целом работающие жители края провели на больничном 3,4 миллиона дней. Для их оплаты Фонд социального страхования направил более 3,6 миллиардов рублей.

Подробнее об электронном листке нетрудоспособности можно ознакомиться на сайте www.r25.fss.ru.

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