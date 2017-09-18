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​В Приморье ищут очевидцев серьезного ДТП на объездной трассе во Владивостоке

За информацию с видеорегистратора о грузовике назначено вознаграждение
Фото: dps_vl Фото: dps_vl
Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Очевидцев аварии 15 сентября просят поделиться информацией с видеорегистраторов, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на dps_vl.

Всех, кто проезжал с видеорегистратором 15 сентября с 9:45 до 10:30 в районе поворота на аэропорт и видел дорожный грузовик, стоящий на проезжей части на автомагистрали, просят поделиться информацией с видеорегистраторов по номеру 8 984 154 07 69 (можно Whatsapp) за вознаграждение.

Напомним, инцидент случился на повороте в сторону нового аэропорта. По неизвестным причинам, водитель грузового автомобиля не справился с управлением своего транспортного средства и протаранил другого участниками аварии - автомобиль дорожной службы. Информация о пострадавших отсутствует.

Все обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить.

Если вы стали очевидцем интересных событий - пишите, присылайте фото и видео в WhatsApp РИА VladNews по номеру + 7 994 000 01 02.

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