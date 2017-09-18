Наталья Бочкарева призналась в любви Владивостоку

Российская актриса театра и кино в рамках Международного кинофестиваля посетила Приморье

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Российская актриса театра и кино Наталья Бочкарева посетила Владивосток, где сыграла в спектакле «Любовь по понедельникам», а также приняла участие в закрытии 15-го Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Наталья Бочкарева прошлась по синей дорожке под бурные аплодисменты собравшихся. Многие отметили образ и наряд актрисы. Восхищаться Натальей зрители продолжили и на официальной части церемонии закрытия кинофестиваля. Однако актриса начала церемонию со слов восхищения городом.

- Я влюбилась в этот город. Во Владивостоке проживает огромное количество любителей кино и замечательных душевных людей, которых я, например, видела на своем спектакле в театре имени Горького. Давайте посвятим аплодисменты всем замечательным жителям этого потрясающего города Владивосток. Я вас люблю, - открыла церемонию Наталья Бочкарева.