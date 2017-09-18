В Приморье потушили жилой дом

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 18 сентября , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу Михайловского муниципального района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Звонивший сообщил, что в селе Михайловка на улице Маяковского горит жилой дом.

Уже через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные расчёты и приступили к работам по ликвидации пожара. При тушении огнеборцы столкнулись с задымлением внутри помещения. В ходе разведки было установлено, что горят подоконник, а также бытовые и хозяйственные принадлежности.

Общая площадь возгорания составила 4 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал.

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